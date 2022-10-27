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2022-10-27
Мінус нафтобаза: у Шахтарську пролунали потужні вибухи, фото та відео
У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області на території залізничної станції знову горять 4 цистерни з бензином місткістю у 60 тонн.
Про це повідомляють Новини Донбасу, інформує
Як інформують місцеві мешканці, у небо здіймається густий чорний дим, вогонь сягає десятків метрів, його добре видно з різних районів.
Також люди зазначають, що горить не в одній локації, а в кількох місцях одразу.
Попередня масштабна пожежа в Шахтарську сталася напередодні — минулої ночі після обстрілу горіли цистерни з паливом.
Також повідомляється про чотирьох поранених.
Олексій Руденко, Апостроф