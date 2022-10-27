Мінус нафтобаза: у Шахтарську пролунали потужні вибухи, фото та відео

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області на території залізничної станції знову горять 4 цистерни з бензином місткістю у 60 тонн.

Про це повідомляють Новини Донбасу, інформує Апостроф .

Як інформують місцеві мешканці, у небо здіймається густий чорний дим, вогонь сягає десятків метрів, його добре видно з різних районів.

Також люди зазначають, що горить не в одній локації, а в кількох місцях одразу.

Попередня масштабна пожежа в Шахтарську сталася напередодні — минулої ночі після обстрілу горіли цистерни з паливом.

Також повідомляється про чотирьох поранених.