Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі

У ніч на середу, 22 лютого, пролунало 12 вибухів в окупованому Маріуполі. Підтверджено влучання у склад боєприпасів та базу російських окупантів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Апостроф .

Перший вибух пролунав о 22:33 за київським часом. Загалом було чути 12 вибухів, два з них – результат роботи ППО окупантів.

"Підтверджено влучання у склад БК в Аеропорту Маріуполя з чудовим відгуком детонації. Зафіксовано попадання в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК ім. Ілліча (Кальміуський район)", - йдеться в повідомленні.

Також була інформація про вибух із боку села Виноградне. У деяких районах Маріуполя зникли світло та зв'язок. На 17-му мікрорайоні було зафіксовано кулеметні черги.