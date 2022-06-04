В Одесской области украинские защитники сбили роSSийский БПЛА "Форпост"

БПЛА оккупантов проводил воздушную разведку.

В Одесской области украинские защитники сбили роSSийский БПЛА
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Украинские военные в субботу, 4 июня, сбили роSSийский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост", информирует Оперативное командование "Юг" в Telegram.

"4 июня воины воздушного командования "Південь" записали на свой счет еще один сбитый вражеский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост". Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua





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