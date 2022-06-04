РФ вывела в Черное море пять больших десантных кораблей

В Южной бухте – наибольшем ответвлении Севастопольской бухты – у Минной стенки пришвартовано четыре БДК, информирует ZN.ua.

РФ вывела в Черное море пять больших десантных кораблей
© Крым. Реалии

В Черное море вышла группировка из пяти крупных роSSийских десантных кораблей, собранная из трех флотов ВМФ РФ, информирует "Крым.Реалии".

"В Южной бухте - наибольшем ответвлении Севастопольской бухты - у Минной стенки пришвартовано четыре БДК. Ближайшие два на фото - это БДК проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них - БДК "Саратов" уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска Два других - "Орск" и "Николай Фильченков", - говорится в сообщении.

Два БДК проекта 775 стоят у Минной стенки. На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Ямал" и "Азов".

В 13-м судоремонтном заводе стоят на ремонте БДК "Новочеркасск" и "Азов".


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
В Черном море для выполнения боевых задач находятся три ракетных корабля РФ и одна подводная лодкаВ Черном море для выполнения боевых задач находятся три ракетных корабля РФ и одна подводная лодка
Слава ВСУ: в Черном море потоплено два десантных катера РФСлава ВСУ: в Черном море потоплено два десантных катера РФ
Войска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшиеВойска РФ обстреляли пять населенных пунктов в Николаевской области: есть пострадавшие
Остатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фотоОстатки от крейсера Москва: в Черном море нашли новые экспонаты для музея, фото
Министр обороны Резников сообщил новость, что резко изменит ситуацию в Черном море и Одессе: "Мы получим..."Министр обороны Резников сообщил новость, что резко изменит ситуацию в Черном море и Одессе: "Мы получим..."
РоSSия объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море для гражданского судоходстваРоSSия объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море для гражданского судоходства
За минувшие сутки оккупанты убили по меньшей мере пять человек в Луганской области, повреждено около 50 домов — глава ОВАЗа минувшие сутки оккупанты убили по меньшей мере пять человек в Луганской области, повреждено около 50 домов — глава ОВА
Боятся резонанса из-за больших потерь: в россии приказали убрать аллеи могил военных с кладбищБоятся резонанса из-за больших потерь: в россии приказали убрать аллеи могил военных с кладбищ
"У нас нет другого пути": командующий украинского флота впервые рассказал о положении ВСУ на море"У нас нет другого пути": командующий украинского флота впервые рассказал о положении ВСУ на море
ВСУ напугали роSSийский флот, какая сейчас ситуация в Черном море: "Корабельный состав используется для..."ВСУ напугали роSSийский флот, какая сейчас ситуация в Черном море: "Корабельный состав используется для..."
Последние новости
Подгружаем последние новости