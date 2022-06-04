РФ вывела в Черное море пять больших десантных кораблей

В Черное море вышла группировка из пяти крупных роSSийских десантных кораблей, собранная из трех флотов ВМФ РФ , информирует " Крым.Реалии ".

"В Южной бухте - наибольшем ответвлении Севастопольской бухты - у Минной стенки пришвартовано четыре БДК. Ближайшие два на фото - это БДК проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них - БДК "Саратов" уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска Два других - "Орск" и "Николай Фильченков", - говорится в сообщении.

Два БДК проекта 775 стоят у Минной стенки. На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Ямал" и "Азов".

В 13-м судоремонтном заводе стоят на ремонте БДК "Новочеркасск" и "Азов".