Борьба с русской пропагандой распространяется и на другие страны. Агрессивная информационная политика становится недопустимой даже для дружественных РФ стран. Недавно пропагандистское информационное агентство РИА Новости запретили в Азербайджане, сообщает Haqqin.az .

Причиной блокирования роSSийского информагентства стала враждебная риторика, которая вызывает сепаратистские настроения и носит клеветнический характер. То, как РИА "Новости" освещают события, связанные с Азербайджаном, не соответствует духу дружеских отношений между странами.

«Этот шаг Госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и РоSSийской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета. », – говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.