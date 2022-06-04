Пропагандистский канал РИА Новости заблокировали в Азербайджане

РоSSийская пропаганда не отвечает дружеским отношениям между Азербайджаном и Россией, считают в МИДе страны, информирует ZN.ua.

Пропагандистский канал РИА Новости заблокировали в Азербайджане
© Flickr/fotografocualquiera

Борьба с русской пропагандой распространяется и на другие страны. Агрессивная информационная политика становится недопустимой даже для дружественных РФ стран. Недавно пропагандистское информационное агентство РИА Новости запретили в Азербайджане, сообщает Haqqin.az.

Причиной блокирования роSSийского информагентства стала враждебная риторика, которая вызывает сепаратистские настроения и носит клеветнический характер. То, как РИА "Новости" освещают события, связанные с Азербайджаном, не соответствует духу дружеских отношений между странами.

«Этот шаг Госагентства противоречит положениям Соглашения о дружбе, безопасности и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и РоSSийской Федерацией от 1997 года и Декларации о союзническом взаимодействии от 2022 года воздерживаться от любой деятельности, направленной против принципов Устава ООН и суверенитета. », – говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

Подобная информационная политика нивелирует все усилия РоSSии по установлению мира в регионе, считает представитель МИД Азербайджана.


Дарья Кепова, ZN.ua





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