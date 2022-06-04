Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки: эксперт раскрыл цели Лукашенко

Лукашенко, Беларусь, армия

Вооруженные силы Беларуси пытаются помешать бойцам ВСУ усилить свою боевую мощь на востоке Украины.

Именно этим продиктованы последние военные решения в Беларуси. Об этом в интервью "НВ" заявил авторитетный военный эксперт Агиль Рустамзаде, комментируя обстрел северных областей Украины и учения белорусских военных.

Беларусь, техника, война

«На северных границах Украины ни у РоSSии, ни у белорусской стороны сейчас нет ресурсов, способных создать серьезную угрозу даже такому городу как Сумы. Задача белорусской армии сегодня создавать напряженность в регионе, чтобы таким образом связывать часть ваших боеспособных подразделений, не давать им усилить военную операцию на востоке страны», - пояснил Рустамзаде.

Также, по имеющимся данным, в ходе проверки боевой готовности вооруженных сил в республике провели собрание специалистов связи и инженерно-технического состава.

«Угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется», - подчеркивали в Генштабе.

Также в Генштабе сообщали, что с баз хранения Беларуси снимают с консервации танки и боевые машины пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы роSSийской федерации с целью восполнения текущих потерь.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасыШвеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое вооружение и боеприпасы
Блок рекламы


Похожие новости
Венедиктова назвала количество дел, открытых из-за депортации украинцев в РФ и БеларусьВенедиктова назвала количество дел, открытых из-за депортации украинцев в РФ и Беларусь
"Фейерверк" из россиян: украинские военные "поджарили" технику с оккупантами, яркие фото"Фейерверк" из россиян: украинские военные "поджарили" технику с оккупантами, яркие фото
ВСУ захватили технику оккупантов, которые совершали зверства под Киевом: фотоВСУ захватили технику оккупантов, которые совершали зверства под Киевом: фото
Оккупанты авиацией ударили по Одесской области, известно о пострадавших: Братчук раскрыл деталиОккупанты авиацией ударили по Одесской области, известно о пострадавших: Братчук раскрыл детали
Беларусь продлила военные учения: где сосредоточены войскаБеларусь продлила военные учения: где сосредоточены войска
«Они просто показали: с Россией надо считаться» — Лукашенко о целях РФ в Украине«Они просто показали: с Россией надо считаться» — Лукашенко о целях РФ в Украине
Путин дожмет Лукашенко: эксперт рассказал, сколько военных Беларуси могут вторгнуться в УкраинуПутин дожмет Лукашенко: эксперт рассказал, сколько военных Беларуси могут вторгнуться в Украину
РоSSия начинает выдыхаться: эксперт указал на признаки усталости в армии рф на направлении СеверодонецкаРоSSия начинает выдыхаться: эксперт указал на признаки усталости в армии рф на направлении Северодонецка
За 100 дней войны РоSSия не достигла никакой стратегической цели в Украине — британская разведкаЗа 100 дней войны РоSSия не достигла никакой стратегической цели в Украине — британская разведка
Проводят ротацию и стягивают технику: белорусские войска активничают на границе, новые подробностиПроводят ротацию и стягивают технику: белорусские войска активничают на границе, новые подробности
Последние новости
Подгружаем последние новости