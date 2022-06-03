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2022-06-03
Путин пообещал безопасный проход судов с украинской пшеницей
Сколько стоит обещание роSSийского диктатора?
© unsplash/antilumen
РоSSия вроде бы готова гарантировать безопасный проход судов с украинской пшеницей без каких-либо условий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире пропагандистской программы "Москва. Кремль. Путин".
"Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение", - сказал Путин в интервью ведущему программы.
Однако обещания Владимира Путина не всегда коррелируют с реальными действиями роSSийских оккупантов.
Таисия Ястремская, ZN.ua