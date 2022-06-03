Путин пообещал безопасный проход судов с украинской пшеницей

Сколько стоит обещание роSSийского диктатора?

Путин пообещал безопасный проход судов с украинской пшеницей
© unsplash/antilumen

РоSSия вроде бы готова гарантировать безопасный проход судов с украинской пшеницей без каких-либо условий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире пропагандистской программы "Москва. Кремль. Путин".

"Никаких условий. Пожалуйста, мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, обеспечим заход иностранных судов и их движение", - сказал Путин в интервью ведущему программы.

Однако обещания Владимира Путина не всегда коррелируют с реальными действиями роSSийских оккупантов.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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