"Видите, какая техника?": оккупанты свозят старые железяки для форсирования Северского Донца, видео

На оккупированной части Луганской области заметили старую роSSийскую технику, которая свозит понтоны для форсирования Северского Донца.

РоSSийские оккупанты могут готовиться к очередной попытке форсирования реки Северского Донца. Очевидцы в оккупированной части Луганской области увидели и сняли на видео передвижение вражеской техники, которая перевозит старые железяки, из которых скорее всего захватчики будут строить понтон для переправы через реку.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами", и опубликовали соответственное видео, снятое очевидцами. отмечается, что Видео было снято в оккупированном Молодогвардейске.

"Оккупанты готовятся к форсированию Северского Донца. Очевидцы сообщают о перевозке новой партии понтонов в сторону Северодонецка и Лисичанска Луганской области. Сегодня около 11:00 колонну заметили в Молодогвардейске. Видите, какая техника? Ее крестил еще Сталин или Троцкий?" – говорится в подписи к видео в телеграмм-канале.

Отметим, ранее сообщалось, что по оценкам Минобороны Британии, форсирование реки Северский Донец является "жизненно важным" для роSSийских войск. Однако до сих пор роSSийские оккупанты не могли этого сделать из-за огромных потерь, которые наносили им при каждой попытке переправиться на другой берег главной реки Донбасса украинские воины.