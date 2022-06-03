"Видите, какая техника?": оккупанты свозят старые железяки для форсирования Северского Донца, видео

оккупанты, война, техника

На оккупированной части Луганской области заметили старую роSSийскую технику, которая свозит понтоны для форсирования Северского Донца.

РоSSийские оккупанты могут готовиться к очередной попытке форсирования реки Северского Донца. Очевидцы в оккупированной части Луганской области увидели и сняли на видео передвижение вражеской техники, которая перевозит старые железяки, из которых скорее всего захватчики будут строить понтон для переправы через реку.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами", и опубликовали соответственное видео, снятое очевидцами. отмечается, что Видео было снято в оккупированном Молодогвардейске.

оккупанты, война, техника

"Оккупанты готовятся к форсированию Северского Донца. Очевидцы сообщают о перевозке новой партии понтонов в сторону Северодонецка и Лисичанска Луганской области. Сегодня около 11:00 колонну заметили в Молодогвардейске. Видите, какая техника? Ее крестил еще Сталин или Троцкий?" – говорится в подписи к видео в телеграмм-канале.

Отметим, ранее сообщалось, что по оценкам Минобороны Британии, форсирование реки Северский Донец является "жизненно важным" для роSSийских войск. Однако до сих пор роSSийские оккупанты не могли этого сделать из-за огромных потерь, которые наносили им при каждой попытке переправиться на другой берег главной реки Донбасса украинские воины.


Галина Струс, politeka.net





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