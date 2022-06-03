5 факторов стали сюрпризом для путина: Акунин описал крах роSSийской империи

Уже через неделю после вторжения стало ясно, что победы у рф не будет и вскрылись 5 факторов, которые стали для агрессора неожиданностью.

Как сообщает Politeka.net, известный роSSийский писатель Борис Акунин, который долгие годы живет за границей, описал в своем Telegram-канале крах страны-агрессора на сотый день войны и назвал 5 факторов, который стали сюрпризом для владимира путина.

Писатель подчеркнул, что уже через неделю после вторжения стало ясно, что победы у рф не будет и вскрылись 5 факторов, которые стали для агрессора неожиданностью.

"Украинская армия оказалась сильнее, чем он думал. РоSSийская армия оказалась слабее, чем он думал. Украинское общество оказалось неожиданно консолидированным. Украинское руководство оказалось неожиданно дееспособным. Противодействие Запада оказалось неожиданно мощным", – написал писатель.

По его словам, роSSийский диктатор повел себя привычным для него образом: от лихорадочной активности февраля перешел к сомнамбулическим действиям, которые растянулись на месяцы.

"Военные и денежные ресурсы иссякали, международная изоляция усугублялась, в обществе постепенно росло напряжение, элиты нервничали и все больше тревожились за свое будущее, а диктатор ничего не делал. Война при этом шла своим ходом. Гибли люди, уничтожались города, генералы планировали кровавые операции", – резюмировал Акунин.