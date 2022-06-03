5 факторов стали сюрпризом для путина: Акунин описал крах роSSийской империи

5 факторов стали сюрпризом для путина: Акунин описал крах роSSийской империи

Уже через неделю после вторжения стало ясно, что победы у рф не будет и вскрылись 5 факторов, которые стали для агрессора неожиданностью.

Как сообщает Politeka.net, известный роSSийский писатель Борис Акунин, который долгие годы живет за границей, описал в своем Telegram-канале крах страны-агрессора на сотый день войны и назвал 5 факторов, который стали сюрпризом для владимира путина.

Борис Акунин

Писатель подчеркнул, что уже через неделю после вторжения стало ясно, что победы у рф не будет и вскрылись 5 факторов, которые стали для агрессора неожиданностью.

"Украинская армия оказалась сильнее, чем он думал. РоSSийская армия оказалась слабее, чем он думал. Украинское общество оказалось неожиданно консолидированным. Украинское руководство оказалось неожиданно дееспособным. Противодействие Запада оказалось неожиданно мощным", – написал писатель.

По его словам, роSSийский диктатор повел себя привычным для него образом: от лихорадочной активности февраля перешел к сомнамбулическим действиям, которые растянулись на месяцы.

владимир путин

"Военные и денежные ресурсы иссякали, международная изоляция усугублялась, в обществе постепенно росло напряжение, элиты нервничали и все больше тревожились за свое будущее, а диктатор ничего не делал. Война при этом шла своим ходом. Гибли люди, уничтожались города, генералы планировали кровавые операции", – резюмировал Акунин.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Путина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — БербокПутина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — Бербок
Виновата Украина? Кремль месяц молчал, что зять Ельцина ушел от ПутинаВиновата Украина? Кремль месяц молчал, что зять Ельцина ушел от Путина
В разы больше официальных данных: названа шокирующая цифра потерь роSSийской армииВ разы больше официальных данных: названа шокирующая цифра потерь роSSийской армии
Победа Путина обречет на смерть на наш общий мир – RzeczpospolitaПобеда Путина обречет на смерть на наш общий мир – Rzeczpospolita
Артемий Троицкий заявил, что свобода слова в РоSSии закончилась с приходом к власти путинаАртемий Троицкий заявил, что свобода слова в РоSSии закончилась с приходом к власти путина
Учебники дадут не всем: Школы закажут их только пятиклассникам и учителям, которые остались в родных городахУчебники дадут не всем: Школы закажут их только пятиклассникам и учителям, которые остались в родных городах
Украина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатораУкраина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатора
"Будет открытое противостояние": в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина"Будет открытое противостояние": в россии назревает бунт против войны из-за срыва планов путина
Путина ждет еще одно эмбарго — МакронПутина ждет еще одно эмбарго — Макрон
Война в Украине кардинально подорвала авторитет Путина среди европейцев – исследованиеВойна в Украине кардинально подорвала авторитет Путина среди европейцев – исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости