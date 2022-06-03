РФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны Украины

Минобороны РФ набирает наемников для диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Их планируют забросить в Украину. Минобороны Украины сообщает, что РФ отдает предпочтение выходцам из Донбасса, которые говорят на украинском языке.

"Командование Вооруженных сил РоSSии пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с дальнейшим их применением. Предпочтение отдается выходцам с Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сказал спикер МО Александр Мотузянык на брифинге в медиа-центре "Украина" в Киеве в пятницу.

Он добавил, что в оккупированном Херсоне оккупанты разграбили универсальный магазин "Эпицентр" и вывозят награбленное в оккупированный Крым.