РФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны Украины

А в оккупированном Херсоне оккупанты разграбили "Эпицентр", информирует ZN.ua.

РФ набирает наемников для ДРГ – Минобороны Украины
© СБУ

Минобороны РФ набирает наемников для диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Их планируют забросить в Украину. Минобороны Украины сообщает, что РФ отдает предпочтение выходцам из Донбасса, которые говорят на украинском языке.

"Командование Вооруженных сил РоSSии пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с дальнейшим их применением. Предпочтение отдается выходцам с Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском", - сказал спикер МО Александр Мотузянык на брифинге в медиа-центре "Украина" в Киеве в пятницу.

Он добавил, что в оккупированном Херсоне оккупанты разграбили универсальный магазин "Эпицентр" и вывозят награбленное в оккупированный Крым.


Александр Хребет, ZN.ua





Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"Казахстан ввел запрет для Росии и Беларуси: "Будут задерживать"
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Фукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войныФукуяма указал на главную цель восстановления Украины после войны
Байден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоровБайден надеется, что война РФ против Украины будет урегулирована путем переговоров
Меркель назвала варварской войну РоSSии против УкраиныМеркель назвала варварской войну РоSSии против Украины
Украинские защитники выбили войска РФ из двух поселков на Северодонецком направлении — МинобороныУкраинские защитники выбили войска РФ из двух поселков на Северодонецком направлении — Минобороны
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
WP: Путин ищет способы усилить экономическое давление на Запад, чтобы остановить поддержку УкраиныWP: Путин ищет способы усилить экономическое давление на Запад, чтобы остановить поддержку Украины
Невзоров высказался о получении гражданства Украины: "Я встаю на сторону жертвы"Невзоров высказался о получении гражданства Украины: "Я встаю на сторону жертвы"
The Atlantic: Западная поддержка Украины достигла пикаThe Atlantic: Западная поддержка Украины достигла пика
Новый союз с участием Украины: политолог пояснил перспективуНовый союз с участием Украины: политолог пояснил перспективу
Инициатива с душком: дипломат указал, кто на самом деле стоит за "мирным" планом Италии для УкраиныИнициатива с душком: дипломат указал, кто на самом деле стоит за "мирным" планом Италии для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости