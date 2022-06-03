Китайский лидер Си Цзиньпин приказал своими помощниками найти способы помочь РоSSии, но так, чтобы не попасть под санкции, которые страны Запада ввели против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на двух источники в Китае и США .

С начала вторжения 100 дней назад власти РФ неоднократно просили Китай помочь экономически, но Пекин опасается американских санкций, Газета подчеркивает, что такие просьбы РФ раздражают Китай .

Газета пишет, что дипломаты РФ минимум дважды просили Китай о новых формах экономической поддержки. Они указывали на торговые обязательства, которые были приняты до вторжения роSSийских войск в Украину 24 февраля.

Киатайский чиновник сказал WP, что переговоры "напряженные".

"Мы понимаем затруднительное положение [РоSSии]. Но мы не можем игнорировать и наше собственное положение в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в наилучших интересах китайского народа," – цитирует газета свой пекинский источник.

На дипломатическом уровне Китай поддерживает РФ . Поднебесная перекладывает ответственность за войну на США и на НАТО, а санкции называет "незаконными". Китай воздерживается в Совете Безопасности ООН воздерживается при голосовании за резолюции, которые критикует РФ .

Но Кремль считает такую поддержку недостаточной, говорят московские источники газета. Один из них сказал, что война РоSSии против Украины затянулась дольше, чем ожидал Китай. Пекин дал понять Москве, что прекращение боев "даст больше свободы для противодействия санкциям и развития деловых связей".