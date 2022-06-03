Повторное наступление на Харьков: как на самом деле обстоят дела у оккупантов

Харьков, пожар, война, обстрел

Вероятность возобновления роSSийского наступления на Харьков остается, но она достаточно низка. На этом направлении у РоSSии просто недостаточно сил.

Тем не менее захват Харькова и уничтожение Украины как государства в целом остаются важными для Кремля целями. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам Вениславского, враг не отказался от целей, которые РоSSия декларировала еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. Главной целью РФ остается уничтожение украинской государственности.

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В то же время Харьков является одним из символов нашей страны, поскольку это вторая по количеству населения конгломерация в Украине. Именно поэтому россияне не оставили намерений завладеть этим городом.

Однако, по мнению Вениславского, после успешных контратак украинских защитников и освобождения ими значительного количества населенных пунктов в восточной и северо-восточной части Харьковской области, РоSSия вряд ли возобновит наступление на этом направлении в ближайшем будущем.

"Ударных группировок у врага нет. На Харьковщине есть только одна мощная группировка, которая намерена атаковать Славянск", – считает Вениславский.

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Алексей Ионов, politeka.net





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