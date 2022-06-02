ВСУ на юге заставили оккупантов сесть в оборону и зарыться в землю: сводка Генштаба ВСУ на 2 июня

Идут 99-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению . На вечер четверга, 2 июня, враг рвется в Славянск и Бахмут, информирует Апостроф.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Северском направлении враг активных действий не производил. Отмечается перемещение артиллерийских и мотострелковых подразделений, находившихся в районах обновления.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовительные меры по ведению наступления, подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства. В целях снижения наступательного потенциала наших войск враг применяет ствольную и реактивную артиллерию по позициям сил обороны.

В Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей и маршрутов поставки, сдерживании действий Сил обороны. Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Наносил авиационных ударов вблизи Нового.

В Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на создании условий для ведения наступления. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении роSSийские кафиры продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются. В этом направлении враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.

На Северодонецком направлении кафиры продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах населенных пунктов Устиновка и Боровское. Кроме того, вблизи Боровского противник вел штурмовые действия, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восстановить потери вооружения и военной техники. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Возрождения, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и другие.

На Южнобужском направлении , с целью удержания рубежей обороны, роSSийские кафиры разрушают объекты транспортной инфраструктуры на вероятных направлениях продвижения Сил обороны.

В Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы. Осуществил огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Так, по имеющейся информации, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27-28 мая 2022 года попали 115 раненых и 32 тела погибших.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области.


Игорь Тимофеев, Апостроф

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