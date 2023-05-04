Здавав росіянам оборону Києва - СБУ затримала зрадника

Зловмисник переховувався на фронті

Служба безпеки України затримала зрадника, який надсилав у російський Телеграм-бот розвіддані про оборону Києва. Про це СБУ повідомила у Telegram, інформує ZN.ua .

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Поплічника росіян затримали у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області. Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті. Для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів. Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Telegram.

Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який діяв на Авдіївському напрямку. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей. Заходи з викриття зрадника проводили кіберфахівці СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.