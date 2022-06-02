РоSSия признала ликвидацию высокопоставленного роSSийского летчика с генеральским званием
Боташев имел класс летчика-снайпера и звание генерал-майора, информирует
РоSSия признана ликвидацию генерал-майора военно-воздушных сил РФ в отставке Канамата Боташева. Об этом сообщают
Отмечается, что с летчиком простились на центральной Карачаевской площади 2 июня. При этом в администрации не уточнили, при каких обстоятельствах погиб военный.
63-летний Канамат Боташев – самый высококлассный роSSийский летчик из ликвидированных в Украине. У него был класс летчика-снайпера и звание генерал-майора. По
На момент начала широкомасштабной агрессии РоSSии против Украины Боташев был в отставке и то, как его привлекли к выполнению боевого задания, пока неясно.