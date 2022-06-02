РоSSия признала ликвидацию высокопоставленного роSSийского летчика с генеральским званием

РоSSия признана ликвидацию генерал-майора военно-воздушных сил РФ в отставке Канамата Боташева. Об этом сообщают росСМИ . Боташев находился за штурвалом Су-25 "Грач", который 22 мая ликвидировали украинские десантники.

Отмечается, что с летчиком простились на центральной Карачаевской площади 2 июня. При этом в администрации не уточнили, при каких обстоятельствах погиб военный.

63-летний Канамат Боташев – самый высококлассный роSSийский летчик из ликвидированных в Украине. У него был класс летчика-снайпера и звание генерал-майора. По информации главнокомандующего военно-воздушными силами РФ Александра Зелина, на подготовку летчика такого класса требуется от 10-12 лет и это стоит около 8 млн долларов.

На момент начала широкомасштабной агрессии РоSSии против Украины Боташев был в отставке и то, как его привлекли к выполнению боевого задания, пока неясно.