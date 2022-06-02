"Сливки" армии рф уже уничтожены: эксперт указал на две проблемы, которые нарисовались в оккупантов

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Олег Жданов пояснил, что у роSSийской армии не только истощаются силы и средства, у них еще падает качество, как самой армии, так и техники с вооружением.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов заявил о деградации армии рф, во-первых, с точки зрения качества мобилизационного ресурса — потому что "сливки", то есть тех, кто имеет боевой опыт, уже сняли; во-вторых, в техническом плане — потому что они возвращаются к технике времен СССР. Такой комментарий прозвучал в эфире телемарафона.

Олег Жданов пояснил, что у роSSийской армии не только истощаются силы и средства, у них еще падает качество, как самой армии, так и техники с вооружением. Они с более модернизированных переходят к старым советским вооружениям, снимая их со складов.

"Те "сливки", которые были у них в оперативном резерве уже использованы или уничтожены. Теперь они просто пытаются уговорить людей на подписание краткосрочного контракта или записываться в качестве наемников. Потому качество мобилизированных она очень сильно падает", - заявил военный эксперт.

Он также добавил, что в боевом составе рф танков было 3,5 тысяч, больше половины танков мы уничтожили. Но судя по тому, что они начали снимать старье из своих запасов, то боевой резерв у рф истощен и танки пребывают в нерабочем состоянии.


Александра Павленко, politeka.net

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