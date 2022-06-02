Украина освободила уже 1017 населенных пунктов: сколько еще осталось
Оккупанты сейчас контролируют 125 тысяч квадратных километров территории нашего государства, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала полномасштабного вторжения РоSSия было оккупировано 3620 населенных пунктов, однако ВСУ освободили уже около трети, а именно 1017. Об этом глава государства рассказал парламентариям Люксембурга.
Зеленский добавил, что еще 2603 населенных пункта находятся под оккупацией россиян. Суммарно оккупанты контролируют близко 20% территории Украины – почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше площади Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.
"Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены минами, не разорвавшимися снарядами. Почти 12 млн украинцев стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу", - добавил президент.