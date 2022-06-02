Украина освободила уже 1017 населенных пунктов: сколько еще осталось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала полномасштабного вторжения РоSSия было оккупировано 3620 населенных пунктов, однако ВСУ освободили уже около трети, а именно 1017. Об этом глава государства рассказал парламентариям Люксембурга.

Зеленский добавил, что еще 2603 населенных пункта находятся под оккупацией россиян. Суммарно оккупанты контролируют близко 20% территории Украины – почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше площади Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.

"Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены минами, не разорвавшимися снарядами. Почти 12 млн украинцев стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу", - добавил президент.