В порту оккупированного Бердянска, где подорвали "Саратов", гремят новые взрывы: в окнах дрожат стекла

В порту оккупированного Бердянска, где подорвали "Саратов", гремят новые взрывы: в окнах дрожат стекла

В порту оккупированного Бердянска гремят взрывы. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что в небо поднимается столб белого дыма.

По словам очевидцев – взрывов было два. Были они такой силы, что в окнах жилых домов сразу в нескольких районах города задрожали стекла.

«Какое может быть разминирование, если два месяца тому назад там подорвали БДК Саратов? Кто его минировал?», «Разминировали целый склад боеприпасов», «Разминирование в порту, что может быть лучше, ведь обычно мину надо вывезти в поле, не?», «Разминировали прямо в порту. Ну да, ну да.....», - комментируют кадры пользователи соцсетей.

Ранее стало известно, что роSSийские военные ремонтируют во временно оккупированном Крыму большой десантный корабль, который, вероятно, был подбит украинскими силами в порту Бердянска.

корабль РФ, Бердянск, порт, пожар

Журналисты методом исключения предположили, что этот корабль – "Новочеркасск", он был поврежден при атаке украинских сил на роSSийский флот в оккупированном Бердянске, во время которой еще был уничтожен бдк "Саратов" и поврежден бдк "Цезарь Куников".


Катерина Петренко, politeka.net

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