Седьмая страна уже признала геноцидом войну РоSSии против Украины
Ирландский Сенат резолюцией осудил вторжение РоSSии в Украину, признав войну, которую развязала РФ, геноцидом против украинцев.
Резолюция Сената Ирландии говорит о необходимости привлечения к ответственности Кремль.
"Незаконное вторжение РоSSийской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны РоSSии в Украине", – твитнул спикер Сенад Эрен Марк Дейли в четверг.
"Политическое руководство РоSSийской Федерации должно быть привлечено к ответственности за свои преступления в Украине", – говориться в резолюции.
“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly)
Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine
@ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th June 1, 2022