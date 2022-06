Седьмая страна уже признала геноцидом войну РоSSии против Украины

Ирландский Сенат резолюцией осудил вторжение РоSSии в Украину, признав войну, которую развязала РФ , геноцидом против украинцев.

Резолюция Сената Ирландии говорит о необходимости привлечения к ответственности Кремль.

"Незаконное вторжение РоSSийской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны РоSSии в Украине", – твитнул спикер Сенад Эрен Марк Дейли в четверг.

"Политическое руководство РоSSийской Федерации должно быть привлечено к ответственности за свои преступления в Украине", – говориться в резолюции.