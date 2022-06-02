Седьмая страна уже признала геноцидом войну РоSSии против Украины

Ирландский Сенат резолюцией осудил вторжение РоSSии в Украину, признав войну, которую развязала РФ, геноцидом против украинцев.

Резолюция Сената Ирландии говорит о необходимости привлечения к ответственности Кремль.

"Незаконное вторжение РоSSийской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны РоSSии в Украине", – твитнул спикер Сенад Эрен Марк Дейли в четверг.

"Политическое руководство РоSSийской Федерации должно быть привлечено к ответственности за свои преступления в Украине", – говориться в резолюции.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”
Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th

— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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