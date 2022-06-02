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2022-06-02
Минус 150 оккупантов, куча техники и два самолета за сутки: сводка по потерям врага на 2 июня
Продолжаются 99 сутки полномасштабной роSSийско-украинской войны, во время которой роSSийское оккупационное войско несет рекордные для себя потери в личном составе и военной технике. Благодаря профессиональным действиям ВСУ почти 31 тысяча оккупантов превратились в удобрение, а их танки и БМП стали металлоломом, информирует
Об общих боевых потерях врага на 2 июня сообщают в Генштабе ВСУ.
Потери роSSийского оккупационного войска в войне против суверенной и независимой Украины:
- личного состава – около 30850 (+150) человек ликвидировано,
- танков – 1363 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 3354 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 661 (+2) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средства ПВО - 95 (+1) ед,
- самолетов - 210 (+2) ед,
- вертолетов - 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),
- крылатые ракеты – 120 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,
- специальная техника – 51 (+2).
За прошлые сутки наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
Лиза Бровко, Апостроф