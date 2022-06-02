Когда вокруг одни поражения: в сети опубликовали план "ДНР" по "поднятию духа" среди населения

В сети опубликовали документ из оккупированного Донецка об информационной кампании, призванной поднять боевой дух военнослужащих "ДНР" и мобилизованных для восполнения потерь в рамках "СВО", а также популяризировать службу в "НМ ДНР", информирует Апостроф .

Об этом сообщает InformNapalm.

Отмечается, что план разработан, так называемым, "Министерством информации ДНР" по указке роSSийских кураторов этой структуры.

Вероятно, из-за низкого боевого духа "защитников ДНР" в связи с большими потерями в Украине, дезертирством и неповиновениями приказам, кураторы РФ обязали своих "подведомственных" подчинённых провести разъяснительную работу среди населения оккупированных территорий и принудительно мобилизованных.

Так, участников "спецоперации" рекомендуется "героизировать", в том числе, и выдуманными "подвигами" и прогрессом в "освобождении" территорий.

Кроме этого, предполагается сформировать у жителей ОРДЛО лояльное отношение к военнослужащим роSSийских оккупационных войск и "властям" самопровозглашенной "республики", в первую очередь к Денису Пушилину.

Организаторы новых правил предполагают, что такой комплекс мер должен снизить уровень социальной напряженности среди родственников мобилизованных и уже погибших военнослужащих, а также сформировать негативное отношение к ВСУ.