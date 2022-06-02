Войска РФ снова обстреляли объединение «Азот» в Северодонецке, в Лисичанске повредили больницу — глава Луганской ОВА

За минувшие сутки в области роSSийская армия разрушила 52 дома, информирует ZN.ua.

РоSSийские захватчики снова обстреляли объединение «Азот» в Северодонецке, на этот раз повредили корпус с метанолом. В Лисичанске войска РФ повредили больницу. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, украинские военные сдерживают оккупантов, поэтому захватчики продолжают уничтожать инфраструктуру и промышленность Северодонецка.

«РоSSияне делают все, чтобы потом можно было заявить об отсутствии возможности восстановления. Они за восемь лет ни копейки не вложили в восстановление оккупированной в 2014 году части Луганщины, не собираются и сейчас. Потому и разрушают», - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА добавил, что утром 1 июня захватчики несколько раз били по объединению «Азот». Попали в один из административных корпусов и в склад, где хранился метанол.

В Лисичанске войска РФ повредили здание городской больницы.

«Им не нужны школы, больницы, заводы и рабочие места на них. К сожалению, это еще не все поняли. РоSSияне просто уничтожают и грабят нашу область», – добавил Гайдай.

Кроме того, за минувшие сутки в области повреждено 52 дома.

«То есть еще более 50 семей, а с учетом многоэтажек – гораздо больше, остались без крыши над головой. 50-60 домов область теряет каждый день. В селах и поселка, которые штурмуют россияне, жилье выгорает улицами», - сообщил глава ОВА.

Гайдай уточнил, что за минувшие сутки в Горном врагом повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, в Новодружеске – четыре, в Николаевке – два.

В Северодонецке враг продолжает вести штурмовые действия. При поддержке минометов оккупанты проводили безуспешный штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка.

«За минувшие сутки отбиты тринадцать атак врага, уничтожены два танка, шесть артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и четыре вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа «Орлан-10», – отметил Гайдай.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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