Наступление ВСУ на Херсонщине создало оккупантам проблемы, эксперт выдал детали: "Их войска отошли в степь..."

Украинское военнослужащие выбили из ряда населенных пунктов роSSийских оккупантов.

Как сообщает Politeka.net, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов рассказал о контрнаступлении украинских военных на Юге Украины. Свой комментарий эксперт дал в эфире Радио НВ.

По его словам, Вооруженным силам Украины важно перейти реку Ингулец в Херсонской области. Это позволит в дальнейшем накапливать там войска и развивать наступление на Новую Каховку.

Также Олег Жданов добавил, что стратегически важным будет установление контроля над мостом по плотине ГЭС в Новой Каховке. Если Украина будет контролировать мост или пути выдвижения с него, то мы отрежем группировку роSSийских войск, и она будет почти в окружении.

Также он отметил, что, когда ВСУ перешли реку, там, где ее форсировали, украинское военнослужащие выбили из ряда населенных пунктов роSSийских оккупантов. Эти поселки размещаются на высотах, что обеспечивает более выгодные позиции для украинских военных и создает проблемы оккупантам.

"Их войска отошли в степь, у них там голое поле, где они должны в инженерном измерении оборудовать линию обороны. А у нас высоты, превосходящие над ними. То есть у нас позиции более выгодны, и мы можем держать оборону и начинать контрнаступательные операции, ходить в атаки с наших позиций; а у них проблема с тем, за что зацепиться, дабы создать оборону", – подчеркнул эксперт Олег Жданов.