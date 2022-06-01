ВСУ остановили оккупантов на четырех направлениях: сводка Генштаба ВСУ на 1 июня

Продолжаются 98 сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. На вечер среды, 1 июня, ВСУ закрыли врага на четырех направлениях, но он штурмует Северодонецк и Камышеваху.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении боевой подготовки. В июне-июле запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении противник демонстрирует присутствие и сковывает действия подразделений Сил обороны. Враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения ВС РФ .

Из Курской области враг обстрелял из артиллерии подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Белополья и Стукаловка Сумской области.

На Донецком направлении противник наносил авиационных ударов силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города.

На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия оккупанты не проводили.

На Южнобужском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.

На временно занятых территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях. Военнослужащие роSSийской федерации грабят мирных жителей. В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода.

Практически на всей временно захваченной территории кафиры заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и интернету.