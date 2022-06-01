В Мариуполе роSSийские оккупанты дают людям воду за выполнение "трудовой повинности" — мэр

В Мариуполе роSSийские захватчики разместили емкости с питьевой водой, однако предоставляют жителям доступ к ним только после выполнения определенных работ. Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко, сообщает Мариупольская городская рада в Telegram .

“Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и еды. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности», — говорится в сообщении.

По информации Бойченко, оккупанты привлекают людей к расчистке улиц от мусора, завалов и тел погибших.

В горраде напомнили, что в Мариуполе еще с марта нет централизованного водоснабжения, света и газа. Также до сих пор не налажено стабильное обеспечение горожан продовольствием.