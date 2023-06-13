Росіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загони
На цьому напрямку ЗСУ відбили 14 ворожих атак.
На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили протягом останньої доби 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, інформує
За його словами, росіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загони «Ахмат-Юг» та «Ахмат-Сєвєр».
«Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів «Ахмат-Юг», тут також ідентифіковані чеченські загони «Ахмат-Сєвєр», скоріше за все відбудеться ротація», – зазначив Шершень.
За даними
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське Велика Новосілка, Сторожеве, Благодатне Донецької області.