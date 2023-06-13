Росіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загони

На цьому напрямку ЗСУ відбили 14 ворожих атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили протягом останньої доби 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Росіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загони

За його словами, росіяни перекидають з Херсонської області під Мар’їнку чеченські загони «Ахмат-Юг» та «Ахмат-Сєвєр».

«Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів «Ахмат-Юг», тут також ідентифіковані чеченські загони «Ахмат-Сєвєр», скоріше за все відбудеться ротація», – зазначив Шершень.

За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. Завдав авіаційних ударів в районах Григорівки та Сухої Балки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське Велика Новосілка, Сторожеве, Благодатне Донецької області.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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