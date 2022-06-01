Войска РФ «ровняют с землей» украинские населенные пункты, которые не могут захватить в честном бою — аудиоперехват СБУ

Убийство мирных жителей — не преграда для командования РФ, информирует ZN.ua.

Войска РФ «ровняют с землей» украинские населенные пункты, которые не могут захватить в честном бою — аудиоперехват СБУ
© ZN.UA

РоSSийские захватчики «ровняют с землей» украинские населенные пункты, которые не могут взять в честном бою. Об этом свидетельствует новый перехваченный телефонный разговор оккупантов, опубликованный СБУ.

РоSSийские оккупанты не скрывают, что убийство мирных жителей — не преграда для командования РФ.

В перехваченном разговоре оккупант признается, что после того, как они не смогли захватить село в Украине, их командир приказал обстрелять населенный пункт, даже несмотря на то, что там проживает мирное население.

«Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд», – рассказывает жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.

«СБУ документирует их зверства, и с начала полномасштабного вторжения уже открыла более 10 тыс. производств», - подчеркнули в СБУ.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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