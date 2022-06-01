NYT: Путин начал войну не только против Украины, но и против всей Европы

Никто не готов доверять Москве до тех пор, пока Путин у власти, и это большая проблема для россиян, информирует ZN.ua.

NYT: Путин начал войну не только против Украины, но и против всей Европы
© Минобороны РоSSии/t.me

Можно следить за вторжением РоSSии в Украину с самого начала. Но нужно побывать в Европе и встретиться с местными политиками и предпринимателями, чтобы осознать, что произошло на самом деле.

«Понимаете, я думал, что Владимир Путин вторгся в Украину. Я ошибался. Путин вторгся в Европу. Ему не стоило этого делать. Потому что это самая большая глупость, сделанная в разгар европейской войны со времен вторжения Гитлера в РоSSию в 1941 году», - пишет в статье для New York Times трехкратный Пулитцеровский лауреат Томас Фридмен, признавая, что осознал это лишь тогда, когда пересек Атлантический океан.

Издалека могло казаться, что, в конце-концов, Европа смирится с полномасштабным роSSийским вторжением в Украину, которое началось 24 февраля. Наверное, именно на это и рассчитывал Путин. Ведь Европа же смирилась с аннексией украинского Крыма в 2014 году. Тогда сопротивление было минимальным, а волна потрясений довольно ограничена. Но так думать было очень большой ошибкой.

РоSSийские солдаты без разбора обстреливают украинские жилые дома и больницы, убивая гражданских, грабя чужие дома, насилуя женщин и создавая самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. И это вторжение все больше рассматривается как повторение бойни, которую Гитлер устроил в Европе, начав с вторжения в Польшу в сентябре 1939 года. Добавьте к этому еще путинские угрозы применить ядерное оружие. РоSSийский автократ обещает любой стране, которая решит вмешаться в развязанную им войну, «последствия, которых вы никогда не видели». И это разъясняет все.


Лесь Димань, ZN.ua

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