NYT: Путин начал войну не только против Украины, но и против всей Европы

Можно следить за вторжением РоSSии в Украину с самого начала. Но нужно побывать в Европе и встретиться с местными политиками и предпринимателями, чтобы осознать, что произошло на самом деле.

«Понимаете, я думал, что Владимир Путин вторгся в Украину. Я ошибался. Путин вторгся в Европу. Ему не стоило этого делать. Потому что это самая большая глупость, сделанная в разгар европейской войны со времен вторжения Гитлера в РоSSию в 1941 году», - пишет в статье для New York Times трехкратный Пулитцеровский лауреат Томас Фридмен, признавая, что осознал это лишь тогда, когда пересек Атлантический океан.

Издалека могло казаться, что, в конце-концов, Европа смирится с полномасштабным роSSийским вторжением в Украину, которое началось 24 февраля. Наверное, именно на это и рассчитывал Путин. Ведь Европа же смирилась с аннексией украинского Крыма в 2014 году. Тогда сопротивление было минимальным, а волна потрясений довольно ограничена. Но так думать было очень большой ошибкой.