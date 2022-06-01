Украина с 2004 года была для путина личной болью: появились подробности об обиде диктатора

владимир путин

Для владимира путина тема Украины является личной.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал банкир и бывший приближенный роSSийского президента Сергей Пугачев.

По его словам, когда путин принимал решение о вторжении в Украину, он боялся «упустить победу». Пугачев считает, что президент рф действительно верит, что наша страна «захвачена нацистами», однако понимание самого термина «нацист» у него весьма условное.

«Это его личная боль. С 2004 года после того, как проиграл Янукович, он начал плотно заниматься. При мне он плотно занимался «Газпромом» и Украиной. Вот просто две вещи, которые его волнуют, как будто ему спать не удобно», - подчеркнул Пугачев.

Владимир Путин скрин

По его словам, с 2004 года путин растил в Украине «пятую колонну».

При этом банкир подчеркивает, что на судьба самой Украины путина волнует мало – он воспринимает происходящее в нашей стране как личную обиду.

Путлер, Путин

«Ему плевать на Украину. Но это просто его личное. То есть плюнули в душу. И тут он насколько можно звереет», - пояснил Пугачев.


Дарья Волкова, politeka.net

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