В РоSSии проводят учения ракетных войск с ядерным вооружением
В учениях участвуют около тысячи военнослужащих, задействовано более ста единиц техники, информирует
РоSSийская Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в рамках военных учений проводит маневры на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов «Ярс». Об этом заявили в Минобороны РФ, сообщает
В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» проводят интенсивные маневры на маршрутах боевого патрулирования.
Сообщается, что в учениях принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано более ста единиц техники.
«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточение агрегатов с изменением полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - заявили в Минобороны РФ.
РВСН – род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент роSSийских стратегических ядерных сил, основу группировки РВСН составляют комплексы «Ярс».