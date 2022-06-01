В РоSSии проводят учения ракетных войск с ядерным вооружением

РоSSийская Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в рамках военных учений проводит маневры на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов «Ярс». Об этом заявили в Минобороны РФ , сообщает Интерфакс .

В Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» проводят интенсивные маневры на маршрутах боевого патрулирования.

Сообщается, что в учениях принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано более ста единиц техники.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточение агрегатов с изменением полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - заявили в Минобороны РФ .