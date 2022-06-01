В ООН рассказали, сколько гражданских погибли из-за роSSийского вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения войск РоSSии в Украину из-за действий захватчиков погибли более 4 тысяч гражданских лиц. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Согласно информации органа, начиная с 24 февраля из-за роSSийского нападения на Украину погибли 4113 гражданских. Еще 4916 были ранены. Больше всего убитых среди мужчин – 1550. Среди других погибших – 1023 женщины, 95 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1276 взрослых, пол которых на данный момент неизвестен.

Среди раненых оказалось 978 мужчин, 658 женщин, 115 девочек и 138 мальчиков, а также 168 детей и 2859 взрослых, пол которых тоже пока неизвестен.