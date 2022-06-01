Решили, что уже победили: в РФ хотят присоединить Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области

«Слияние» будут проводить по крымскому сценарию.

Решили, что уже победили: в РФ хотят присоединить Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области
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Самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР, а также Херсонская и Запорожская области войдут в состав РоSSии, заявил Секретарь генсовета «Единой РоSSии» Андрей Турчак. При этом он намекнул, что «решение» будут принимать по крымскому сценарию через псевдореферендум.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе РоSSийской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — заявил он в интервью роSSийскому пропагандистскому изданию «РИА Новости».

Турчак уточнил, что речь идет о Донецкой и Луганской областях, где образовались подконтрольные Москве сепаратисткие формирования, оккупированной Херсонской области, а также «то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация».


Ирина Знась, ZN.ua

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