Самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР, а также Херсонская и Запорожская области войдут в состав РоSSии, заявил Секретарь генсовета «Единой РоSSии» Андрей Турчак. При этом он намекнул, что «решение» будут принимать по крымскому сценарию через псевдореферендум.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе РоSSийской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — заявил он в интервью роSSийскому пропагандистскому изданию «РИА Новости».

Турчак уточнил, что речь идет о Донецкой и Луганской областях, где образовались подконтрольные Москве сепаратисткие формирования, оккупированной Херсонской области, а также «то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация».