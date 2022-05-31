РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский

В Европейском Союзе наконец-то утвердили шестой санкционный пакет против РоSSии за войну против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

«Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из РоSSии. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые РоSSия теперь не сможет направить на финансирование террора», — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что отказ европейских стран от роSSийской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии.

Стратегически это оставляет роSSийское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира РоSSия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически», — сказал президент Украины.

Украина ожидает отключения одного из крупнейших роSSийских банков Сбербанка от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета.

«Наконец-то — прекращение вещания роSSийских дезинформационных каналов в Европе. И новые персональные санкции. Будем работать и над новыми ограничениями против РоSSии за эту войну», — подытожил Зеленский.