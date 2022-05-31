РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский
Отказ европейских стран от роSSийской нефти и другого ископаемого топлива также ускорит переход на возобновляемые источники энергии, информирует
В Европейском Союзе наконец-то утвердили шестой санкционный пакет против РоSSии за войну против Украины. Об этом
«Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из РоSSии. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые РоSSия теперь не сможет направить на финансирование террора», — заявил Зеленский.
Глава государства напомнил, что отказ европейских стран от роSSийской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии.
Стратегически это оставляет роSSийское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира РоSSия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически», — сказал президент Украины.
Украина ожидает отключения одного из крупнейших роSSийских банков Сбербанка от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета.
«Наконец-то — прекращение вещания роSSийских дезинформационных каналов в Европе. И новые персональные санкции. Будем работать и над новыми ограничениями против РоSSии за эту войну», — подытожил Зеленский.