РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский

Отказ европейских стран от роSSийской нефти и другого ископаемого топлива также ускорит переход на возобновляемые источники энергии, информирует ZN.ua.

РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский
© Офис президента

В Европейском Союзе наконец-то утвердили шестой санкционный пакет против РоSSии за войну против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

«Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из РоSSии. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат — это минус десятки миллиардов евро, которые РоSSия теперь не сможет направить на финансирование террора», — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что отказ европейских стран от роSSийской нефти и другого ископаемого топлива ускорит переход на возобновляемые источники энергии.

Стратегически это оставляет роSSийское государство на обочине современной экономики. С такой агрессивной политикой и курсом изоляции от цивилизованного мира РоSSия просто не сможет адаптироваться. А значит, проигрывает. Проигрывает экономически», — сказал президент Украины.

Украина ожидает отключения одного из крупнейших роSSийских банков Сбербанка от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета.

«Наконец-то — прекращение вещания роSSийских дезинформационных каналов в Европе. И новые персональные санкции. Будем работать и над новыми ограничениями против РоSSии за эту войну», — подытожил Зеленский.


Дубенко Вадим, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Блок рекламы


Похожие новости
В армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против УкраиныВ армии США перечислили уроки, которые уже были извлечены из войны РоSSии против Украины
В МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕСВ МИД Франции рассказали, когда Еврокомиссия может объявить заключение о кандидатстве Украины в ЕС
РоSSия должна быть исключена из ЮНЕСКОРоSSия должна быть исключена из ЮНЕСКО
Николай Томенко возмутился молчунами и ждунами, которые защищают путинаНиколай Томенко возмутился молчунами и ждунами, которые защищают путина
Беларусь стянула "Искандеры": в СНБО ответили, сможет ли Украина отбить атакуБеларусь стянула "Искандеры": в СНБО ответили, сможет ли Украина отбить атаку
Прогресс медленный, но он продолжается: РоSSия постепенно захватывает Луганщину – британская разведкаПрогресс медленный, но он продолжается: РоSSия постепенно захватывает Луганщину – британская разведка
Евросоюз освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против РоSSииЕвросоюз освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против РоSSии
РоSSия фактически держит в плену 84 морских судна — УстименкоРоSSия фактически держит в плену 84 морских судна — Устименко
"При худшем сценарии начнут воевать": эксперт раскрыл, кто в Европе готов оказать реальную помощь Украине"При худшем сценарии начнут воевать": эксперт раскрыл, кто в Европе готов оказать реальную помощь Украине
Угроза голода в мире, вызванная блокадой украинских портов, может перерасти в миграционный кризис — ЗеленскийУгроза голода в мире, вызванная блокадой украинских портов, может перерасти в миграционный кризис — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости