Десятки одиниць техніки та сотні окупантів: свіже зведення втрат Росії в Україні

Триває 371-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 149 890 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу ліквідовано 650 загарбників, знищено сім танків та інша військова техніка ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,

танків ? 3 395 (+7) од,

бойових броньованих машин ? 6 638 (+8) од,

артилерійських систем – 2 393 (+10) од,

РСЗВ – 479 (+1) од,

засоби ППО ? 247 (+0) од,

літаків – 300 (+0) од,

гелікоптерів – 288 (+0) од,