Десятки одиниць техніки та сотні окупантів: свіже зведення втрат Росії в Україні

Триває 371-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, в нашій країні загинуло вже близько 149 890 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу ліквідовано 650 загарбників, знищено сім танків та інша військова техніка ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 149 890 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3 395 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ? 6 638 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2 393 (+10) од,
  • РСЗВ – 479 (+1) од,
  • засоби ППО ? 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 055 (+4),
  • крилаті ракети ? 873 (+0),
  • кораблі/катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 257 (+5) од,
  • спеціальна техніка ? 230 (+0).


Олена Руденко, Апостроф





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