РоSSия должна быть исключена из ЮНЕСКО

Верховная Рада Украины считает, что РоSSия не имеет права являться членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом заявила нардепка фракции «Слуга народа» Елена Шуляк.

Именно такой проект Постановления №7394 сегодня приняла Верховная Рада с 311 голосами «за».

«Мы обращаемся к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с требованием безотлагательно рассмотреть возможность лишения РоSSии статуса государства-члена ЮНЕСКО. РоSSия продолжает обстреливать Украину и разрушать объекты наследия в большинстве регионов государства. По последним данным, было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. Это церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания», — говорится в сообщении.