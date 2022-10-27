В Україні знищено понад 200 культурних об'єктів – ЮНЕСКО

Організація відстежує масштаби руйнувань за допомогою супутникових знімків, інформує ZN.ua.

В Україні знищено понад 200 культурних об'єктів – ЮНЕСКО
© chernigiv-future

Організація Об'єднаних Націй використовує супутникові знімки «до і після» для моніторингу культурної руйнації, спричиненої війною Росії в Україні.

Агентство ООН з культури ЮНЕСКО заявило, що воно підтвердило збитки, завдані 207 культурним об'єктам в Україні після російського вторгнення 24 лютого.

Серед них 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або художній інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек.

"Ми дійшли висновку, що ситуація погана. Далі може стати ще гіршою", - заявила директор ЮНЕСКО з культури та надзвичайних ситуацій Кріста Піккат на прес-конференції в Женеві, повідомляє канал AlJazeera.

Поки що під час війни жоден із семи об'єктів всесвітньої спадщини не постраждав.

ЮНЕСКО – Організація ООН з питань освіти, науки та культури – об'єднала зусилля із Супутниковим центром ООН ЮНОСАТ.

Грунтуючись на звітах з місць, ЮНЕСКО надсилає до ЮНОСАТу список потенційно пошкоджених об'єктів. Потім він просить супутникові зображення у комерційних постачальників, і невелика група експертів вивчає різницю між фотографіями до і після.

Команда зіставляє зображення і може вказати ймовірний проміжок часу, у якому сталося ушкодження.

«Це свого роду пілотний експеримент, щоб побачити, як ми можемо з користю збирати цю інформацію, і, можливо, у довгостроковій перспективі наша мета полягатиме в тому, щоб розширити сферу охоплення за межі України та вивести цей інструмент на глобальний рівень, щоб ми справді могли мати своєрідний інтерактивний інструмент у режимі реального часу для наших експертів», — сказала Піккат.

ЮНЕСКО також працює з музеями та колекціями в Україні, намагаючись боротися із загрозою мародерства – поширеною проблемою на війні.

ЮНЕСКО обговорювала з Києвом можливість вивезення об'єктів культурної спадщини з країни на час війни, але Піккат визнала, що це був «важкий виклик», і першим кроком була евакуація колекцій у безпечніші регіони України.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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