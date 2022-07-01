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2022-07-01
ЮНЕСКО внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини
Росіяни намагалися привласнити цю українську страву.
Борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО© Pixabay
Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики України вніс елемент «Культура приготування українського борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони. Про це
Фаїна Вауліна, ZN.ua