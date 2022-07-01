ЮНЕСКО внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини

Росіяни намагалися привласнити цю українську страву.

ЮНЕСКО внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини
Борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
© Pixabay

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики України вніс елемент «Культура приготування українського борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики нашої країни Олександр Ткаченко.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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