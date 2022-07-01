ЮНЕСКО внесла борщ до списку нематеріальної культурної спадщини

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики України вніс елемент «Культура приготування українського борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики нашої країни Олександр Ткаченко.