Если НАТО вступит в войну, она может закончиться через 2 недели, - историк Юрий Фельштинский

Если НАТО вступит в войну, она может закончиться через 2 недели, - историк Юрий Фельштинский

Программа путина очень широкая, она включает целый ряд стран, которые много раз называл сам путин. Это захват Украины, Молдовы, роспуск НАТО.

Своим видением ситуации в интервью Виктору Жиху в эфире канала «Утро Февраля» поделился роSSийско-американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

Он напомнил, что недавно уже путин сам сказал, что его не устраивают не только границы 1991 года, но и границы 1918 года.

«Независимо от хода войны в Украине, он не планирует останавливаться. Мое предположение, что конфликт в Приднестровье будет разожжен, как только роSSийская армия достигнет Приднестровья, если это произойдет. Но не после окончания военных действий в Украине. То есть, я думаю, что война в Молдове будет развязана наряду с войной в Украине, а затем будет предъявлен так называемый «термоядерный» ультиматум, который на самом деле путин уже неоднократно описывал, и в этот момент наступит та самая крайняя черта, после которой у НАТО не останется выхода, кроме как входить в эту войну. Я думаю, они там это хорошо понимают, но как любая бюрократическая система думают, что чем больше у них будет времени на подготовку, тем легче победят. Но также надо понимать, что если НАТО вступит в войну, она может закончиться через 2 недели. И точно не победой россии», - заявил он.


user, politeka.net

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