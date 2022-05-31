"Мы никогда не сдадимся": Кулеба призвал Запад как можно быстрее предоставить Украине нужное вооружение

Глава МИД подчеркнул, что мы воюем со страной, в которой президент нас ненавидит.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба интервью итальянской газете La Repubblica в очередной раз обратился к западным партнерам, как быстрее предоставить Украине нужное вооружение, и объяснил, почему это сейчас критически важно. По словам дипломата, Запад должен поставить Украине 155-мм пушки и системы залпового огня. При этом он подчеркнул, что сейчас главная стратегия украинских войск в том, чтобы вернуть оккупированные россией территории.

"Если бы мы вовремя получили оружие от Запада, мы уже освободили бы Херсон и другие области. Время на контрнаступление еще придет. Мы воюем со страной, в которой президент нас ненавидит и не хочет, чтобы мы существовали. Мы никогда не сдадимся", - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины также прокомментировал разблокировку портов для экспорта украинского зерна. Он считает, что для этого нужно начать международную операцию в Черном море с помощью дружественных стран, которые готовы направить свои корабли.

"Это гонка со временем. Понятно, что лучшим вариантом было бы прекращение войны, но путин этого не хочет", - сказал Дмитрий Кулеба.