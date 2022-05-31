FT: Западу нужно держать себя в руках и больше помогать Украине
Если западная поддержка Киева будет усилена, время будет не на стороне Москвы, информирует
Смогла ли война в Украине наконец-то заставить Владимира Путина изменить свои расчеты? РоSSийская армия прорывается вперед на Донбассе. Если она сможет захватить украинский промышленный центр и отрезать Киев от доступа к Черному морю, то выживание украинского государства будет под вопросом.
Этот мрачный сценарий возможен. Хотя его нельзя назвать неизбежным или даже вероятным, - пишет обозреватель
Война продолжается фактически на трех фронтах и между тремя сторонами. Первый фронт – это само поле битвы. Второй – это экономический фронт. А третий – это битва воли. Трое участников войны – РоSSия, Украина и западный альянс, поддерживающий Киев. Украинцы становятся все резче, потому что боятся, что западная поддержка ослабнет. Они знают, что в прямой схватке с Россией у Украины есть преимущество только на третьем фронте – в битве воли. Защищая свою свободу и независимость, украинцы больше мотивированы, чем их враг. Но в измерении огневой силы и экономики преимущество пока на стороне Москвы. У РоSSии больше тяжелой артиллерии и самолетов, чем у Украины. И это заметно на Донбассе.