FT: Западу нужно держать себя в руках и больше помогать Украине

Если западная поддержка Киева будет усилена, время будет не на стороне Москвы, информирует ZN.ua.

FT: Западу нужно держать себя в руках и больше помогать Украине
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Смогла ли война в Украине наконец-то заставить Владимира Путина изменить свои расчеты? РоSSийская армия прорывается вперед на Донбассе. Если она сможет захватить украинский промышленный центр и отрезать Киев от доступа к Черному морю, то выживание украинского государства будет под вопросом.

Этот мрачный сценарий возможен. Хотя его нельзя назвать неизбежным или даже вероятным, - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. Но чтобы не позволить РоSSии добиться видимой победы, западный альянс должен не растерять свою поддержку Украины и держаться вместе, чтобы увеличить помощь Киеву. Импульс войны должен измениться в пользу Украины раньше, чем появится любая перспектива появления приемлемого мирного соглашения.

Война продолжается фактически на трех фронтах и между тремя сторонами. Первый фронт – это само поле битвы. Второй – это экономический фронт. А третий – это битва воли. Трое участников войны – РоSSия, Украина и западный альянс, поддерживающий Киев. Украинцы становятся все резче, потому что боятся, что западная поддержка ослабнет. Они знают, что в прямой схватке с Россией у Украины есть преимущество только на третьем фронте – в битве воли. Защищая свою свободу и независимость, украинцы больше мотивированы, чем их враг. Но в измерении огневой силы и экономики преимущество пока на стороне Москвы. У РоSSии больше тяжелой артиллерии и самолетов, чем у Украины. И это заметно на Донбассе.


Лесь Димань, ZN.ua

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