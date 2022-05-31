FT: Западу нужно держать себя в руках и больше помогать Украине

Смогла ли война в Украине наконец-то заставить Владимира Путина изменить свои расчеты? РоSSийская армия прорывается вперед на Донбассе. Если она сможет захватить украинский промышленный центр и отрезать Киев от доступа к Черному морю, то выживание украинского государства будет под вопросом.

Этот мрачный сценарий возможен. Хотя его нельзя назвать неизбежным или даже вероятным, - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. Но чтобы не позволить РоSSии добиться видимой победы, западный альянс должен не растерять свою поддержку Украины и держаться вместе, чтобы увеличить помощь Киеву . Импульс войны должен измениться в пользу Украины раньше, чем появится любая перспектива появления приемлемого мирного соглашения.