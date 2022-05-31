В Херсонской области оккупанты врываются в дома: ищут участников АТО

Иногда после таких обысков похищают мужчин.

В Херсонской области оккупанты врываются в дома: ищут участников АТО
© Ксения Силина/Суспильне Херсон

В Херсонской области роSSийские оккупанты вдираются в дома мирных жителей с обысками и ищут там участников АТО и военнослужащих, а также похищают мужчин, сообщает «Суспільне» со ссылкой на жителей региона.

«Ворвались домой. Перерыли все, умышленно разбрасывали и разбивали вещи, которые видели. У меня стояли часы от моей мамы, которой уже нет, я плакала, просила не трогать, они их умышленно разбили. Я так не боялась никогда в своей жизни. Ребенок плачет третьи сутки – потому что забрали папу. И это все на ее глазах. Куда забрали и что с ним будет, останется ли он жив, мы ничего не знаем. Страшно и за свою жизнь, и за жизнь ребенка. Защитить нас некому», - рассказала жительница Херсона.

Женщина говорит, что есть семьи, которые сообщили о своих похищенных только после того, как очутились на подконтрольной Украине территории.

«Когда угрожают детям, не остается выбора. Это очень страшно, здесь даже примерную статистику не соберешь. Они делают все, чтобы вынудить нас замолчать», - отмечает она.

Другой выходец из Херсона рассказал, что роSSийские военные ворвались в квартиру родителей. Причин «обыска» не объяснили, в то же время разорвали подушки и нашли военный билет отца, который давно на пенсии.

«У них забрали весь садовый инструмент, лопаты, а также обувь, которая была в доме», - добавил он.

Также мужчина рассказал, что в пустой квартире его друга, не военного, выломали двери, а на стене ножом выцарапали надпись о «величии и непобедимости» РоSSии.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный МариупольВ разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты пытались штурмовать Довгенькое на Слобожанщине – ГенштабОккупанты пытались штурмовать Довгенькое на Слобожанщине – Генштаб
РоSSийские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка - ГайдайРоSSийские оккупанты продвинулись вглубь Северодонецка - Гайдай
Оккупанты в Мариуполе украли семь уцелевших троллейбусов, чтобы отправить их в Донецк – АндрющенкоОккупанты в Мариуполе украли семь уцелевших троллейбусов, чтобы отправить их в Донецк – Андрющенко
Украинские военные уничтожили взвод оккупантов из Псковской областиУкраинские военные уничтожили взвод оккупантов из Псковской области
Оккупанты обстреливают Сумщину запрещенными боеприпасами – глава ОВАОккупанты обстреливают Сумщину запрещенными боеприпасами – глава ОВА
Войска РФ нанесли многочисленные удары по Николаевской области: есть погибшие и пострадавшиеВойска РФ нанесли многочисленные удары по Николаевской области: есть погибшие и пострадавшие
Войска РФ обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 27 гражданских объектовВойска РФ обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 27 гражданских объектов
Оккупанты с 24 февраля убили 243 украинских ребенкаОккупанты с 24 февраля убили 243 украинских ребенка
Эксперты The New York Times проанализировали контрнаступление ВСУ в Херсонской областиЭксперты The New York Times проанализировали контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Утром в Мелитополе прогремел взрыв возле дома гауляйтера ЗапорожьяУтром в Мелитополе прогремел взрыв возле дома гауляйтера Запорожья
Последние новости
Подгружаем последние новости