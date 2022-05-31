В Херсонской области оккупанты врываются в дома: ищут участников АТО

В Херсонской области роSSийские оккупанты вдираются в дома мирных жителей с обысками и ищут там участников АТО и военнослужащих, а также похищают мужчин, сообщает « Суспільне » со ссылкой на жителей региона.

«Ворвались домой. Перерыли все, умышленно разбрасывали и разбивали вещи, которые видели. У меня стояли часы от моей мамы, которой уже нет, я плакала, просила не трогать, они их умышленно разбили. Я так не боялась никогда в своей жизни. Ребенок плачет третьи сутки – потому что забрали папу. И это все на ее глазах. Куда забрали и что с ним будет, останется ли он жив, мы ничего не знаем. Страшно и за свою жизнь, и за жизнь ребенка. Защитить нас некому», - рассказала жительница Херсона.

Женщина говорит, что есть семьи, которые сообщили о своих похищенных только после того, как очутились на подконтрольной Украине территории.

«Когда угрожают детям, не остается выбора. Это очень страшно, здесь даже примерную статистику не соберешь. Они делают все, чтобы вынудить нас замолчать», - отмечает она.

Другой выходец из Херсона рассказал, что роSSийские военные ворвались в квартиру родителей. Причин «обыска» не объяснили, в то же время разорвали подушки и нашли военный билет отца, который давно на пенсии.

«У них забрали весь садовый инструмент, лопаты, а также обувь, которая была в доме», - добавил он.

Также мужчина рассказал, что в пустой квартире его друга, не военного, выломали двери, а на стене ножом выцарапали надпись о «величии и непобедимости» РоSSии.