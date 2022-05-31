«Слуги народа» собрали подписи за выражение недоверия Денисовой

Уполномоченная парламента по правам человека может быть уволена уже сегодня, информирует ZN.ua.

«Слуги народа» собрали подписи за выражение недоверия Денисовой
© Facebook.com/denisovaombudsman

Депутаты Верховной Рады собрали подписи за выражение недоверия уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, заявила во вторник, 31 мая, пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», - написала она.

В свою очередь член фракции «Слуга народа» Павел Фролов сообщил, что вопросы деятельности Денисовой обсуждали на заседании фракции «Слуга народа» под председательством Давида Арахамии с участием председателя ВРУРуслана Стефанчука и вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных.

«Единогласно решили инициировать высказывание госпожи Денисовой недоверия с последующим увольнением с должности в соответствии со статьей 12 закона о правовом режиме военного положения. К сожалению, с начала войны и больших страданий украинцев госпожа Денисова почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук», – написал Фролов.

Он добавил, что для инициирования такого недоверия достаточно 113+ депутатов с безотлагательным голосованием на пленарном заседании Совета без применения процедур специальных законов о статусе таких лиц.

Фролов заявил, что в партии не понимают «концентрации медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях «сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом» и «изнасилованиях детей» на оккупированных территориях, «которые не могли подтвердить доказательствами».

Также Денисовой упрекают в поездках за границу

«Уже сегодня 31 мая госпожа Денисова может быть уволена со своей должности», - резюмировал он.


Ирина Знась, ZN.ua

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