«Слуги народа» собрали подписи за выражение недоверия Денисовой
Уполномоченная парламента по правам человека может быть уволена уже сегодня, информирует
Депутаты Верховной Рады собрали подписи за выражение недоверия уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, заявила во вторник, 31 мая, пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.
«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», - написала она.
В свою очередь член фракции «Слуга народа» Павел Фролов сообщил, что вопросы деятельности Денисовой обсуждали на заседании фракции «Слуга народа» под председательством Давида Арахамии с участием председателя ВРУРуслана Стефанчука и вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных.
«Единогласно решили инициировать высказывание госпожи Денисовой недоверия с последующим увольнением с должности в соответствии со статьей 12 закона о правовом режиме военного положения. К сожалению, с начала войны и больших страданий украинцев госпожа Денисова почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук», – написал Фролов.
Он добавил, что для инициирования такого недоверия достаточно 113+ депутатов с безотлагательным голосованием на пленарном заседании Совета без применения процедур специальных законов о статусе таких лиц.
Фролов заявил, что в партии не понимают «концентрации медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях «сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом» и «изнасилованиях детей» на оккупированных территориях, «которые не могли подтвердить доказательствами».
Также Денисовой упрекают в поездках за границу
«Уже сегодня 31 мая госпожа Денисова может быть уволена со своей должности», - резюмировал он.