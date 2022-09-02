Бізнес Мураєва переоформив на себе «куратор» харківської «Слуги народу» Слюсарєв

Поки держава вагалась, проросійський політик встиг переоформити частину свого майна в Україні на довірених осіб, інформує ZN.ua.

Бізнес Мураєва переоформив на себе «куратор» харківської «Слуги народу» Слюсарєв
© Радіо Свобода

Бізнес родини колишнього народного депутата України Євгенія Мураєва переофрмили на Вадима Слюсарєва, якого ЗМІ називали «одним з кураторів партії «Слуга Народу» у Харківській області» а також його адвокатку Олену Бардіну, пише Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

У власності сім’ї Мураєвих були ТОВ “Східна фінансова група”, ТОВ “Завод “Рапід” та “ТОВ “Альтеп”.

Тепер власником ТОВ “Східна фінансова група” значиться Вадим Слюсарєв, а директором Олена Бардіна.

У минулому Вадим Слюсарєв був помічником Артема Пшонки, а також довгий час прослужив прикордонником у Харкові, однак після обрання президентом Віктора Януковича у 2010 році невдовзі отримав посаду у Києві, де працював в адміністрації ДПСУ до 2014 року. Потім він звільнився і пішов у бізнес. Зокрема став відомий тим, що прикордонники платили фірмі Слюсарєва бюджетні гроші за оренду приміщення для розташування свого прикордонного пункту, яке нині у його приватних руках. Мова йде якраз про фірму «Фронтера» та військову частину 9951.

У розслідуванні програми «Схеми» в 2019 році Слюсарєва називали тіньовим куратором штабу команди Зеленського у Харківській області. У 2020 році Слюсарев згадувався на сайті партії «Слуга народу» як член ради Харківської обласної партійної організації, а 13 березня 2021 року його навіть обрали членом політради партії "Слуга народу". Щоправда з початком війни у партії заперечують будь-які зв’язки із ним і навіть видалили сторінку, де Слюсарєв згадувався як член ради Харківської обласної партійної організації.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив, що українська влада вже номінально втратила шанс конфіскувати принаймні два найбільших фінансових активи Мураєва — ТОВ «Східна фінансова група», яка має 39 млн грн у довгострокових фінансових інвестиціях, а також ТОВ «Завод Рапід», яка займається будівництвом каркасних конструкцій та деревообробкою.

«Формально ці фірми нещодавно вийшли із власності сім’ї Мураєвих. Втім, Мураєв і надалі зберігає контроль через заведену номінальну власницю. Що можна ще конфіскувати? Наприклад, ТОВ “Альтеп”, де партнером Мураєвих є фірма довіреної особи Азарова. З 2014 по 2021 рік фірма виграла тендерів на 90 млн грн і має у власності 26 земельних ділянок. А ще ТОВ «Спецмонтаж», яка виготовляє системи вентиляцій і з 2018 року розпочала постачати їх до ЄС», - зазначив антикорупціонер.

Однак на разі влада зволікає з конфіскацією майна Мураєвих, тому проросійський політик використовує час для переоформлення його на довірених осіб.

Щодо ТОВ “Альтеп”, то раніше його співвласником був Костянтин Пивоваров, довірена особа Миколи Азарова. Саме на Пивоварова Азаров аісля Майдану переписав свою австрійську компанію «Garda Handels- und Beteiligungs GmbH», будинок у Відні та вілли на Сардинії.


Ірина Знась, ZN.ua





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