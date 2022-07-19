Тищенка звільнили з посади голови «Слуги народу» на Закарпатті

У політсилі зацікавилися сумнівною поведінкою депутата, що вирізняла його й у мирний час, інформує ZN.ua.

Тищенка звільнили з посади голови «Слуги народу» на Закарпатті
© Рух ЧЕСНО

Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк звільнила Миколу Тищенка з посади голови осередку політсили у Закарпатській області. Тимчасовим керівником осередку став Віктор Микита, який є головою Закарпатської ОДА.

«Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками», - пояснила це рішення Шуляк.

За її словами, партія планує зміцнювати обласні організації та підвищувати довіру до них у лідерів місцевого самоврядування, депутатського корпусу та мешканців регіонів.

Питання щодо обрання нового очільника партійного осередку має бути вирішене до 19 жовтня


Ольга Чекіс, ZN.ua





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