Тищенка звільнили з посади голови «Слуги народу» на Закарпатті
У політсилі зацікавилися сумнівною поведінкою депутата, що вирізняла його й у мирний час, інформує
Голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк звільнила Миколу Тищенка з посади голови осередку політсили у Закарпатській області. Тимчасовим керівником осередку став Віктор Микита, який є головою Закарпатської ОДА.
«Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками», -
За її словами, партія планує зміцнювати обласні організації та підвищувати довіру до них у лідерів місцевого самоврядування, депутатського корпусу та мешканців регіонів.
Питання щодо обрання нового очільника партійного осередку має бути вирішене до 19 жовтня