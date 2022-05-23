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2022-05-23
В «ДНР» собрались «судить» украинских военных с «Азовстали» «международным трибуналом»
Сейчас нарабатывают «устав».
© Орест/Дмитрий Козацкий/АЗОВ
Эвакуированные из комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные содержатся на территории так называемой «ДНР», заявил главарь контролируемого Россией формирования Денис Пушилин.
«Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», - сказал Пушилин и добавил, что в настоящее время «прорабатывается устав трибунала».
В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ «допускают» возможность обмена украинских военных, как и было обусловлено условиями эвакуации украинского гарнизона.
Ирина Знась, ZN.ua