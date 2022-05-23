В «ДНР» собрались «судить» украинских военных с «Азовстали» «международным трибуналом»

Эвакуированные из комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные содержатся на территории так называемой «ДНР», заявил главарь контролируемого Россией формирования Денис Пушилин.

«Международный трибунал планируется также организовать на территории республики», - сказал Пушилин и добавил, что в настоящее время «прорабатывается устав трибунала».