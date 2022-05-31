На Днепропетровщине россияне обстреливают даже оккупированные населенные пункты — Вилкул

Захватчики пытаются создать картинку активного наступления для своих пропагандистов, информирует ZN.ua.

На Днепропетровщине россияне обстреливают даже оккупированные населенные пункты — Вилкул
© Минобороны РФ

В Днепропетровской области роSSийские оккупанты совершают постоянные обстрелы и пытаются продвигаться вглубь области. Поскольку успеха достичь им не удается, то они повторно стреляют даже по тем населенным пунктам, которые сами же оккупировали раньше. Об этом сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул в Telegram.

По словам чиновника, захватчики не могут пробиться сквозь плотную оборону сил ВСУ, поэтому совершают подлые обстрелы гражданской инфраструктуры.

«Не имея ни тактического, ни стратегического успеха, враг продолжает подлые обстрелы на всей линии столкновения. Сегодня под удар попали Зеленодольская и Апостоловская громады Криворожского района. Слава Богу, люди не пострадали. Также были обстрелы в районе Осокоровки, Нововоронцовки и других населенных пунктов. Более того, орки обстреливают и оккупированные ими же населенные пункты, наверное, для картинки, для своей пропаганды», – написал Вилкул.

Также глава Криворожской ОВА рассказал о ситуации в Кривом Роге и вокруг города. Вилкул подчеркнул, что там напряжение сохраняется, но силы обороны контролируют наступление оккупантов и укрепляют направление фортификационными сооружениями.


Александр Кричковский, ZN.ua

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