Оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают Николаев и прифронтовые громады – Ким

Люди в прифронтовых громадах обеспечены необходимым минимумом продуктов питания, информирует ZN.ua.

Оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают Николаев и прифронтовые громады – Ким
© Виталий Ким/Facebook

Глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона заявил, что в Николаевской области оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады и Николаев.

"Враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады. Сегодня особенно горячо было в Широковской и Березнеговатской громадах Баштанского района. Обстреливали и город Николаев, в том числе и из ствольной артиллерии. Погибших нет, но есть раненые", - отметил председатель. ова.

По его словам, люди в прифронтовых селах обеспечены необходимым минимумом продуктов питания. Он отметил, что таких жителей пока немного, потому что уже месяц там продолжаются постоянные обстрелы.


Анна Конюченко, ZN.ua





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