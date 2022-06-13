Оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают Николаев и прифронтовые громады – Ким
Люди в прифронтовых громадах обеспечены необходимым минимумом продуктов питания, информирует
Глава областной военной администрации Виталий Ким в
"Враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады. Сегодня особенно горячо было в Широковской и Березнеговатской громадах Баштанского района. Обстреливали и город Николаев, в том числе и из ствольной артиллерии. Погибших нет, но есть раненые", - отметил председатель. ова.
По его словам, люди в прифронтовых селах обеспечены необходимым минимумом продуктов питания. Он отметил, что таких жителей пока немного, потому что уже месяц там продолжаются постоянные обстрелы.