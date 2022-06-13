Оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают Николаев и прифронтовые громады – Ким

Глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона заявил, что в Николаевской области оккупанты в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады и Николаев.

"Враг в наступление не идет, но постоянно обстреливает все прифронтовые громады. Сегодня особенно горячо было в Широковской и Березнеговатской громадах Баштанского района. Обстреливали и город Николаев, в том числе и из ствольной артиллерии. Погибших нет, но есть раненые", - отметил председатель. ова.

По его словам, люди в прифронтовых селах обеспечены необходимым минимумом продуктов питания. Он отметил, что таких жителей пока немного, потому что уже месяц там продолжаются постоянные обстрелы.