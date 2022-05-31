Новостей.COM ⇒
2022-05-31
ВСУ отправили на тот свет еще 150 рашистов: свежая сводка Генштаба
Идут уже 97-е сутки войны Украины с роSSийскими оккупантами. С начала полномасштабного вторжения в нашу страну, ликвидировано уже около 30 500 роSSийских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 30 500 (+150) человек,
- танков ? 1358 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ? 3 302 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 649 (+6) ед,
- РСЗО - 207 (+2) ед,
- средств ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 208 (+1) ед,
- вертолетов – 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8) ед,
- крылатых ракет - 120 (+2),
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 275 (+11) ед,
- специальной техники – 48 (+0) ед.
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.
Лена Руденко, Апостроф