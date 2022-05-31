ВСУ отправили на тот свет еще 150 рашистов: свежая сводка Генштаба

Идут уже 97-е сутки войны Украины с роSSийскими оккупантами. С начала полномасштабного вторжения в нашу страну, ликвидировано уже около 30 500 роSSийских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 30 500 (+150) человек,

танков ? 1358 (+9) ед,

боевых бронированных машин ? 3 302 (+20) ед,

артиллерийских систем – 649 (+6) ед,

РСЗО - 207 (+2) ед,

средств ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов – 208 (+1) ед,

вертолетов – 174 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8) ед,

крылатых ракет - 120 (+2),

кораблей/катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 275 (+11) ед,

специальной техники – 48 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.