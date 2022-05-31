ВСУ отправили на тот свет еще 150 рашистов: свежая сводка Генштаба

Идут уже 97-е сутки войны Украины с роSSийскими оккупантами. С начала полномасштабного вторжения в нашу страну, ликвидировано уже около 30 500 роSSийских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Апостроф.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 30 500 (+150) человек,
  • танков ? 1358 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ? 3 302 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 649 (+6) ед,
  • РСЗО - 207 (+2) ед,
  • средств ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов – 208 (+1) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8) ед,
  • крылатых ракет - 120 (+2),
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 275 (+11) ед,
  • специальной техники – 48 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.


Лена Руденко, Апостроф

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