Трое погибших, шесть раненых: последствия ночного ракетного удара по Славянску

Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Как следствие – по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко:

“Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев.