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2022-05-31
Трое погибших, шесть раненых: последствия ночного ракетного удара по Славянску
Очередной авиаудар является свидетельством целенаправленных атак на гражданских, убеждены в областной военной администрации, информирует
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Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Как следствие – по меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко:
“Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. Еще раз повторяю, что безопасных мест в Донецкой области нет, поэтому снова призываю: эвакуируйтесь - сохраните свои жизни. Путин ведет войну на уничтожение украинцев.
Оксана Коваль, ZN.ua