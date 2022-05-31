Украинский нацгвардиец уничтожил уже три вражеских самолета с помощью ПЗРК «Игла»

Боец, умело овладевший переносным зенитно-ракетным комплексом, является срочником

Украинский нацгвардиец уничтожил уже три вражеских самолета с помощью ПЗРК «Игла»
© Нацгвардія України

За полтора месяца своего участия в войне срочник Национальной гвардии Украины уничтожил уже три самолета роSSийских оккупантов с помощью ПЗРК «Игла». Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Нацгвардии.

«Срочник Нацгвардии в Запорожской области за полтора месяца сбил уже 3? вражеские самолеты, умело применяя ПЗРК «Игла». Очередной роSSийский боевой штурмовик СУ-25 «Грач» был сбит молодым человеком 29 мая», – сообщили в Нацгвардии.

Имени этого бойца не разглашают, а сам он о своем достижении сказал следующее: «Я сбил не «уже» три самолета, как говорится, а еще только три самолета и буду уничтожать их, пока будет нужно – до самой нашей победы!».

Игла – это советский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетучих вертолетов и самолетов противника на встречных и параллельных курсах в условиях воздействия природных и искусственных тепловых помех.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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